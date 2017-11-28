Пожарное состояние в государственных школах контролируется лучше, чем в частных - ГСЧС

"Мы проверяем детские сады и школы только государственной или коммунальной формы собственности. Если это частный детский сад, или частная школа, то сейчас, в соответствии с мораторием, мы не имеем права их проверять", - сказал он.

По его словам, комплексный план проверок формируется Минэкономразвития. И ГСЧС уже предоставила свои предложения на следующий год.

"Сейчас этот план будет сформирован и если не будет установлен мораторий, будем проводить проверки", - добавил он.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, который введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров и тому подобное.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госпродпотребслужба и МЭРТ. Госпродпотребслужба, в частности, заявила о фактической утрате государственного контроля за пищевой безопасностью.

Член комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Игорь Шурма убежден, что, в первую очередь, мораторий на проверки нужно отменить в части пищевой безопасности.