Пожежний стан у державних школах контролюється краще, ніж у приватних - ДСНС

“Ми перевіряємо дитячі садки та школи тільки державної або комунальної форми власності. Якщо це приватний дитячий садок, або приватна школа, то зараз за мораторієм ми не маємо права їх перевіряти”, — сказав він.

За його словами, комплексний план перевірок формується Мінекономрозвитку. І ДСНС вже надала свої пропозиції на наступний рік.

“Зараз цей план буде сформований і якщо не буде встановлено мораторію, будемо проводити перевірки”, — додав він.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів, тощо.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ. Держпродспоживслужба, зокрема, заявила про фактичну втрату державного контролю за харчовою безпекою.

Член комітету ВРУ з питань охорони здоров’я Ігор Шурма переконаний, що в першу чергу мораторій на перевірки потрібно скасувати в частині харчової безпеки.