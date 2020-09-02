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Пожарные поезда Укрзализныци тушат пожар в Харьковской области вместе с ГСЧС - Криклий

Киев • УНН

 • 13894 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Два пожарных поезда Укрзализныци работают вместе с ГСЧС над ликвидацией лесного пожара в районе поселка Дворична в Харьковской области, сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал министра инфрастуруктуры Владислава Криклия.

Пожарные поезда Укрзализныци тушат пожар в Харьковской области вместе с ГСЧС - Криклий

"В связи с приближением огня к путям временно закрыта для движения поездов перегон Двурична - Молчаново. Пассажирские поезда на этом участке не ходят", - написал он.

Также Криклий поблагодарил железнодорожников за работу и готовность помогать в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напоминаем, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателю Харьковской ОГА отправиться к местам тушения лесных пожаров, возникших в области.

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