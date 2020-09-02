Пожежні поїзди Укрзалізниці гасять пожежу на Харківщині разом з ДСНС - Криклій

Пожежні поїзди Укрзалізниці гасять пожежу на Харківщині разом з ДСНС - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Два пожежні поїзди Укрзалізниці працюють разом з ДСНС над ліквідацією лісової пожежі в районі селища Дворічна на Харківщині, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал міністра інфрастуруктури Владислава Криклія.
“У зв’язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна — Мовчанове. Пасажирські поїзди на цій дільниці не курсують”, — написав він.
Також Криклій подякував залізничникам за роботу і готовність допомагати у ліквідації надзвичайних ситуацій.
Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив голові Харківської ОДА вирушити до місць гасіння лісових пожеж, що виникли в області.