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Пожежні поїзди Укрзалізниці гасять пожежу на Харківщині разом з ДСНС - Криклій

Київ • УНН

 • 13894 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Два пожежні поїзди Укрзалізниці працюють разом з ДСНС над ліквідацією лісової пожежі в районі селища Дворічна на Харківщині, повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал міністра інфрастуруктури Владислава Криклія.

Пожежні поїзди Укрзалізниці гасять пожежу на Харківщині разом з ДСНС - Криклій

“У зв’язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна — Мовчанове. Пасажирські поїзди на цій дільниці не курсують”, — написав він.

Також Криклій подякував залізничникам за роботу і готовність допомагати у ліквідації надзвичайних ситуацій.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив голові Харківської ОДА вирушити до місць гасіння лісових пожеж, що виникли в області.

Українські Національні Новини

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