Пожежні поїзди Укрзалізниці гасять пожежу на Харківщині разом з ДСНС - Криклій

“У зв’язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрито для руху поїздів перегін Дворічна — Мовчанове. Пасажирські поїзди на цій дільниці не курсують”, — написав він.

Також Криклій подякував залізничникам за роботу і готовність допомагати у ліквідації надзвичайних ситуацій.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив голові Харківської ОДА вирушити до місць гасіння лісових пожеж, що виникли в області.