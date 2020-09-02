Пожежі на Харківщині: Зеленський доручив голові ОДА вирушити до місць гасіння
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський доручив голові Харківської ОДА вирушити до місць гасіння лісових пожеж, що виникли в області, передає УНН з посиланням на пресслужбу Президента.
“Я знаю, що там зараз працюють ваші люди — щоб самому особисто контролювати цю ситуацію”, — сказав Глава держави.
Так, за словами Президента, задля подолання вогню в лісах на Харківщині та Луганщині нині працюють пожежники та рятувальники: до гасіння залучено понад 200 осіб особового складу, десятки одиниць техніки, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8.
“Ситуація зараз перебуває на контролі. Віримо, що вдасться перемогти стихію найближчим часом”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, Зеленський сьогодні зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині.