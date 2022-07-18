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Пожары в Европе: в МИД сообщили, что среди пострадавших нет украинцев

Пожары в Европе: в МИД сообщили, что среди пострадавших нет украинцев

Киев • УНН

 • 218893 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Среди пострадавших в результате пожаров в Европе нет граждан Украины. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

“Информация о пострадавших украинцах в результате пожаров в Европе не поступала”, – сказал он.

Детали

Отметим, заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян сообщила, что в результате полномасштабного вторжения россии в Украину более 6 млн 200 тыс. украинцев были вынуждены убегать от войны за границу. Из них – более 5 млн (5 358 079) переехали в страны ЕС.

Дополнение

Страны южной Европы, переживающие вторую волну жары за последние несколько месяцев, пострадали от серии лесных пожаров.

В частности, пожары бушевали в Португалии, Испании, Франции и Хорватии, сжигая дома на фоне того, как большая часть Европы страдает от жары, а температура местами превышает 40 градусов.

УНН информировал, что тысячи туристов эвакуированы с юго-запада Франции из-за лесных пожаров.

Украинские Национальные Новости

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