Пожары в Европе: в МИД сообщили, что среди пострадавших нет украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Среди пострадавших в результате пожаров в Европе нет граждан Украины. Об этом журналисту УНН сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.
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“Информация о пострадавших украинцах в результате пожаров в Европе не поступала”, – сказал он.
Детали
Отметим, заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян сообщила, что в результате полномасштабного вторжения россии в Украину более 6 млн 200 тыс. украинцев были вынуждены убегать от войны за границу. Из них – более 5 млн (5 358 079) переехали в страны ЕС.
Дополнение
Страны южной Европы, переживающие вторую волну жары за последние несколько месяцев, пострадали от серии лесных пожаров.
В частности, пожары бушевали в Португалии, Испании, Франции и Хорватии, сжигая дома на фоне того, как большая часть Европы страдает от жары, а температура местами превышает 40 градусов.
УНН информировал, что тысячи туристов эвакуированы с юго-запада Франции из-за лесных пожаров.