Пожежі в Європі: у МЗС повідомили, що серед потерпілих немає українців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Серед потерпілих внаслідок пожеж в Європі немає громадян України. Про це журналісту УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.
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“Інформація про постраждалих українців внаслідок пожеж в Європі не надходила”, – сказав він.
Деталі
Зазначимо, заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян повідомила, що внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 6 млн 200 тис. українців були змушені тікати від війни за кордон. З них – понад 5 млн (5 358 079) переїхали до країн ЄС.
Доповнення
Країни південної Європи, які переживають другу хвилю спеки за останні кілька місяців, постраждали від серії лісових пожеж.
Зокрема, пожежі вирували в Португалії, Іспанії, Франції та Хорватії, спалюючи будинки на тлі того, як велика частина Європи потерпає від спеки, а температура місцями перевищує 40 градусів.
УНН інформував, що тисячі туристів евакуйовано з південного заходу Франції через лісові пожежі.