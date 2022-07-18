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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Пожежі в Європі: у МЗС повідомили, що серед потерпілих немає українців

Пожежі в Європі: у МЗС повідомили, що серед потерпілих немає українців

Київ • УНН

 • 218893 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Серед потерпілих внаслідок пожеж в Європі немає громадян України. Про це журналісту УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

“Інформація про постраждалих українців внаслідок пожеж в Європі не надходила”, – сказав він.

Деталі

Зазначимо, заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян повідомила, що внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну понад 6 млн 200 тис. українців були змушені тікати від війни за кордон. З них – понад 5 млн (5 358 079) переїхали до країн ЄС.

Доповнення

Країни південної Європи, які переживають другу хвилю спеки за останні кілька місяців, постраждали від серії лісових пожеж.

Зокрема, пожежі вирували в Португалії, Іспанії, Франції та Хорватії, спалюючи будинки на тлі того, як велика частина Європи потерпає від спеки, а температура місцями перевищує 40 градусів.

УНН інформував, що тисячі туристів евакуйовано з південного заходу Франції через лісові пожежі.

Українські Національні Новини

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