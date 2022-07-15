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Лісові пожежі на тлі спеки вкрили Європу - від Португалії до Хорватії

Лісові пожежі на тлі спеки вкрили Європу - від Португалії до Хорватії

Київ • УНН

 • 157655 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Лісові пожежі вирували в Португалії, Іспанії, Франції та Хорватії в четвер, спалюючи будинки та погрожуючи засобам для існування, на тлі того, як велика частина Європи потерпає від спеки, а температура місцями перевищує 40 градусів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Країни південної Європи, які переживають другу хвилю спеки за останні кілька місяців, постраждали від серії лісових пожеж за останні кілька тижнів.

Лісова пожежа триває у Лейрії у Португалії. 

Через кордон у західній Іспанії пожежа, що почалася у вівторок у регіоні Естремадура, поширилася на провінцію Саламанка в регіоні Кастилія та Леон, що у четвер змусило евакуювати 49 дітей із літнього табору.

Spain's western wildfires that started two days ago in Extremadura swept into Salamanca province https://t.co/VjMrcBAeKR pic.twitter.com/nolIsmgrek

— Reuters (@Reuters) July 15, 2022

На Адріатичному узбережжі Хорватії для гасіння трьох великих лісових пожеж навколо Задара і Шибеника залучили пожежні літаки.

На південному заході Франції боролися з двома лісовими пожежами, які розпочалися у вівторок. Туристів, які планують провести відпустку в цьому регіоні, закликали уникати його протягом кількох днів чи тижнів. Звідси евакуювали тисячі людей. Лісова пожежа також спалахнула у четвер недалеко від південно-східного міста Тараскон.

Тисячі людей також були евакуйовані з будинків на південному заході турецького півострова Датча, оскільки пожежа, що почалася в середу, розповсюдилася через сильний вітер протягом ночі і загрожувала житловим районам.

Доповнення

Дослідження, опубліковане в журналі Nature минулого тижня, показало, що кількість хвиль спеки в Європі в рік збільшилася у три-чотири рази.

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