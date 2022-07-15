Лесные пожары на фоне жары накрыли Европу - от Португалии до Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Лесные пожары бушевали в Португалии, Испании, Франции и Хорватии в четверг, сжигая дома и угрожая средствам для существования, на фоне того, как большая часть Европы страдает от жары, а температура местами превышает 40 градусов, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Страны южной Европы, переживающие вторую волну жары за последние несколько месяцев, пострадали от серии лесных пожаров за последние несколько недель.
Лесной пожар продолжается в Лейрии в Португалии.
Через границу в западной Испании начавшийся во вторник в регионе Эстремадура пожар распространился на провинцию Саламанка в регионе Кастилия и Леон, что в четверг заставило эвакуировать 49 детей из летнего лагеря.
Spain's western wildfires что started два дня назад в Extremadura swept в Salamanca province https://t.co/VjMrcBAeKR pic.twitter.com/nolIsmgrek—Reuters (@Reuters) July 15, 2022
На Адриатическом побережье Хорватии для тушения трех крупных лесных пожаров вокруг Задара и Шибеника были привлечены пожарные самолеты.
На юго-западе Франции боролись с двумя лесными пожарами, начавшимися во вторник. Туристов, планирующих провести отпуск в этом регионе, призвали избегать его в течение нескольких дней или недель. Отсюда эвакуировали тысячи людей. Лесной пожар также разразился в четверг недалеко от юго-восточного города Тараскон.
Тысячи людей также были эвакуированы из домов на юго-западе турецкого полуострова Датча, поскольку начавшийся в среду пожар распространился из-за сильного ветра в течение ночи и угрожал жилым районам.
Дополнение
Исследование, опубликованное в журнале Nature на прошлой неделе, показало, что количество волн жары в Европе в год увеличилось в три-четыре раза.