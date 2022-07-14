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Лісові пожежі продовжують поширюватися випалюючи узбережжя Франції

Лісові пожежі продовжують поширюватися випалюючи узбережжя Франції

Київ • УНН

 • 195607 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Лісові пожежі продовжують спустошувати атлантичне узбережжя Франції неподалік міста Бордо, і в четвер префектура Жирони повідомила, що вогонь випалив понад 3700 га. Про це УНН пише посилаючись на агенство dpa.

Деталі

Рано вранці у четвер служби екстреної допомоги евакуювали ще один житловий район та відвезли у безпечне місце близько 60 осіб.

За словами офіційних осіб, ситуація в комуні Ла-Тест-де-Бюш наразі незрозуміла, оскільки доступ до цього району ускладнений. Близько 1000 пожежників брали участь у гасінні пожеж навколо Ла-Тест-де-Бюш та прилеглого Ландіраса.

Засуха, що продовжується, в регіоні в поєднанні з високими температурами створили умови для поширення пожеж.

Рівень небезпеки лісових пожеж у регіоні підвищено до помаранчевого.

Феєрверки також заборонені у деяких комунах. Четвер - національне свято Франції, яке зазвичай відзначається феєрверком по всій країні.

Три літаки, які спочатку мали взяти участь у військовому параді в Парижі з нагоди національного свята, тепер натомість гасять пожежі, повідомив телеканалу BFMTV представник органу захисту цивільного населення.

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