Лесные пожары продолжают распространяться выжигая побережье Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Лесные пожары продолжают опустошать атлантическое побережье Франции недалеко от города Бордо, и в четверг префектура Жироны сообщила, что огонь выпалил более 3700 га. Об этом УНН пишет ссылаясь на агентство dpa.
Детали
Ранним утром в четверг службы экстренной помощи эвакуировали еще один жилой район и отвезли в безопасное место около 60 человек.
По словам официальных лиц, ситуация в коммуне Ла-Тест-де-Бюш пока не ясна, поскольку доступ к этому району затруднен. Около 1000 пожарных участвовали в тушении пожаров вокруг Ла-Тест-де-Бюш и близлежащего Ландираса.
Продолжающаяся засуха в регионе в сочетании с высокими температурами создали условия для распространения пожаров.
Уровень опасности лесных пожаров в регионе повышен до оранжевого.
Фейерверки также запрещены в некоторых коммунах. Четверг - национальный праздник Франции, обычно отмечается фейерверком по всей стране.
Три самолета, которые сначала должны были принять участие в военном параде в Париже по случаю национального праздника, теперь же тушат пожары, сообщил телеканалу BFMTV представитель органа защиты гражданского населения.