Пожары в Чернобыльской зоне: ликвидировано возгорание на территории Котовского лесничества

"В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжается тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств. Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

Сейчас привлечено 140 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС более 90 человек и 20 единиц техники. Принимаются меры по локализации данного очага пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада ужесточила ответственность за сожжение травы: появятся новые штрафы

"Основные усилия сосредоточены в Денисовицком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки. На данном участке привлечено более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГСЧС более 200 человек и 40 единиц техники", - сообщают в службе.

Всего на территории Зоны отчуждения привлечено 415 человек и 98 ед. техники, из них от ГСЧС 321 человек и 66 единиц техники, в том числе авиация.

"Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,011 мР/ч, Киевская область - в пределах 0,012 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровне мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/ч при допустимом уровне в 0,055 мР/ч) ", - говорится в сообщении.

Напомним, что правительство выделит 44,86 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для осуществления дополнительных мероприятий, связанных с пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения.

Как ранее сообщал УНН, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Тушение отдельных очагов огня до сих пор.