Пожежі у Чорнобильській зоні: ліквідовано займання на території Котовського лісництва

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Станом на 17 годину у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, та Денисовецького лісництв. При цьому радіаційний фон не перевищує норму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.