Пожежі у Чорнобильській зоні: ліквідовано займання на території Котовського лісництва

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Станом на 17 годину у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, та Денисовецького лісництв. При цьому радіаційний фон не перевищує норму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

“У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського та Денисовецького лісництв. Пожежу на території Котовського лісництва ліквідовано”, — йдеться у повідомленні.

Також спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

Наразі залучено 140 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 90 осіб та 20 одиниць техніки. Вживаються заходи щодо локалізації даного осередку пожежі.

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“Основні зусилля зосереджено в Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир, де відмічається поширення горіння трав’яного настилу та лісової підстилки. На даній ділянці залучено понад 250 осіб та близько 60 одиниць техніки, з них від ДСНС понад 200 осіб та 40 одиниць техніки”, — повідомляють у службі.

Усього на території Зони відчуження залучено 415 осіб та 98 од. техніки, з них від ДСНС 321 особа та 66 одиниць техніки, в тому числі авіація.

“Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ — 0,011 мР/год, Київська область — в межах 0,012 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль — 0,020 мР/год при допустимому рівні до 0,055 мР/год)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що уряд виділить 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення додаткових заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.

Як раніше повідомляв УНН, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Гасіння окремих осередків вогня досі триває.

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