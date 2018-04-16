Пожар в российском ТЦ "Зимняя вишня" произошел из-за короткого замыкания в электропроводке – СМИ

"По предварительным данным экспертов, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта этого года произошел из-за короткого замыкания в электропроводке, проложенной на четвертом этаже центра, над детской игровой зоной. Замыкание, полагают эксперты, могло быть вызвано протечками в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые "коротнули", - говорится в сообщении.



Первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Пожар раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт. Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал.



Напомним, Следком РФ открыл дело против начальника спасателей, тушивших пожар в Кемерово, по статье халатность.



Как сообщал УНН, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 челове.