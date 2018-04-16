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Пожежа в російському ТЦ "Зимова вишня" сталася через коротке замикання в електропроводці - ЗМІ

Пожежа в російському ТЦ "Зимова вишня" сталася через коротке замикання в електропроводці - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9559 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. За попередніми висновками, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" сталася через коротке замикання в електропроводці. Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела, передає УНН.

"За попередніми даними експертів, пожежа в ТРЦ "Зимова вишня" 25 березня цього року сталася через коротке замикання в електропроводці,яка була прокладена на четвертому поверсі центру, над дитячою ігровою зоною. Замикання, вважають експерти, могло бути викликано потіканням в даху. Сніг з даху не забирався, він почав підтавати, а вода потрапила на дроти, які "замкнули", - йдеться в повідомленні.

Першим загорівся пластиковий плафон, розташований над дитячим сухим басейном з поролоновими кубиками. Їх, в свою чергу, запалив палаючий пластик, який крапав зверху. Пожежу роздула вентиляція, яку в момент пожежі ніхто не вимкнув. Сигналізація спрацювала на температуру і дим, але зона горіння не була була - після морозів промерзає водопровід, який був проведений до системи з вулиці, був перекритий. Сигналізаційні датчики також спрацювали даремно - оповіщення про пожежну тривогу в будівлі включалося не автоматично, а вручну, а контролючий кнопку охоронець чомусь її не активував.

Нагадаємо, слідком РФ відкрив справу проти начальника рятувальників, що гасили пожежу в Кемерово, за статтею недбалість.

Як повідомляв УНН, 25 березня в російському Кемерово сталася пожежа в ТЦ "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини, постраждали 79 челове.

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