Пожар в одесском отеле: сегодня приступили к рассмотрению апелляционной жалобы владельца
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Апелляционный суд Одесской области завтра продолжит рассмотрение начатой сегодня апелляционной жалобы владельца одесского отеля “Токио Стар” Вадима Черного, пожар в котором унес девять жизней, об отмене решения о содержании его под стражей. Об этом корреспонденту сообщили УНН в прессслужбе прокуратуры Одесской области.
“Сегодня рассматривалась апелляция (Вадима Черного об отмене решения суда о мере пресечения в виде содержания под стражей — ред.). Заслушали сторону защиты, возражения стороны обвинения... Был объявлен перерыв, продолжат 28 августа в 10:00”, — сказали в пресс-службе.
По ее словам, завтра начнется заключительная часть рассмотрения.
Напомним, Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения владельцу одесского отеля “Токио Стар” Вадиму Черному, пожар в котором унес девять жизней.
Как сообщал УНН, правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице “Токио Стар”, в котором погибли девять человек. Впоследствии владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.