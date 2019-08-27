Пожар в одесском отеле: сегодня приступили к рассмотрению апелляционной жалобы владельца

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 38613 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 63561 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122466 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132928 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123348 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126548 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129065 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153012 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151018 просмотра

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Пожар в одесском отеле: сегодня приступили к рассмотрению апелляционной жалобы владельца

Пожар в одесском отеле: сегодня приступили к рассмотрению апелляционной жалобы владельца

Киев  •  УНН

 • 10201 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Апелляционный суд Одесской области завтра продолжит рассмотрение начатой сегодня апелляционной жалобы владельца одесского отеля “Токио Стар” Вадима Черного, пожар в котором унес девять жизней, об отмене решения о содержании его под стражей. Об этом корреспонденту сообщили УНН в прессслужбе прокуратуры Одесской области.

“Сегодня рассматривалась апелляция (Вадима Черного об отмене решения суда о мере пресечения в виде содержания под стражей — ред.). Заслушали сторону защиты, возражения стороны обвинения... Был объявлен перерыв, продолжат 28 августа в 10:00”, — сказали в пресс-службе.

По ее словам, завтра начнется заключительная часть рассмотрения.

Напомним, Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокурора об избрании меры пресечения владельцу одесского отеля “Токио Стар” Вадиму Черному, пожар в котором унес девять жизней.

Как сообщал УНН, правоохранители задержали Вадима Черного после пожара в гостинице “Токио Стар”, в котором погибли девять человек. Впоследствии владельцу одесского отеля прокуратура объявила о подозрении.

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