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Пожежа в одеському готелі: сьогодні розпочали розгляд апеляційної скарги власника

Пожежа в одеському готелі: сьогодні розпочали розгляд апеляційної скарги власника

Київ • УНН

 • 10204 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Апеляційний суд Одеської області завтра продовжить розгляд розпочатої сьогодні апеляційної скарги власника одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев’ять життів, стосовно скасування рішення про тримання його під вартою. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області.

“Сьогодні розглядалася апеляція (Вадима Чорного щодо скасування рішення суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою — ред.). Заслухали сторону захисту, заперечення сторони обвинувачення... Було оголошено перерву, продовжать 28 серпня о 10:00”, — сказали в пресслужбі.

За її словами, завтра розпочнеться завершальна частина розгляду.

Нагадаємо, Київський районний суд міста Одеси задовольнив клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу власнику одеського готелю “Токіо Стар” Вадима Чорного, пожежа в якому забрала дев’ять життів.

Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали Вадима Чорного після пожежі у готелі “Токіо Стар”, у якій загинули дев’ять осіб. Згодом власнику одеського готеля прокуратура оголосила про підозру.

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