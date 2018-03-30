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Пожар в Кемерово: задержали гендиректора фирмы-владельца ТРЦ и инспектора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Гендиректора предприятия, которому принадлежало здание торгового центра "Зимняя вишня" в российском Кемерово, где на выходных произошел пожар, унесший жизни десятков людей, Юлию Богданову задержали. Также задержана местный начальник инспекции строительного надзора Танзилия Комкова. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", - говорится в сообщении.

Указано, что в ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, "неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания".

"Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", - добавили в российском ведомстве.

Уже проведен обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время, отметили в СК РФ, ей будет предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Кроме того, возбуждено еще одно уголовное дело о пожаре в Кемерово - в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, в действиях которой усматриваются признаки преступления по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство. Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

Сегодня Комковой и Богдановой будет предъявлено обвинение, и следствие выступит с ходатайством об их аресте.

Напомним, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пострадали 79 человек.

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