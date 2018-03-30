Пожежа в Кемерово: затримали гендиректора фірми-власника ТРЦ та інспектора

КИЇВ. 30 березня. УНН. Гендиректора підприємства, якому належала будівля торгового центру "Зимова вишня" в російському Кемерово, де на вихідних сталася пожежа, що забрала життя десятків людей, Юлію Богданову затримали. Також затримано місцевого начальника інспекції будівельного нагляду Танзілія Комкова. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СК РФ.