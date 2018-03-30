Пожежа в Кемерово: затримали гендиректора фірми-власника ТРЦ та інспектора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Гендиректора підприємства, якому належала будівля торгового центру "Зимова вишня" в російському Кемерово, де на вихідних сталася пожежа, що забрала життя десятків людей, Юлію Богданову затримали. Також затримано місцевого начальника інспекції будівельного нагляду Танзілія Комкова. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СК РФ.
"Сьогодні затримано генерального директора ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" Юлію Богданову. Саме цьому підприємству належала будівля торгового центру, в якому 25 березня сталася пожежа, яка спричинила людські жертви", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що під час слідства встановлено, що Богдановій, яка була відповідальна за дотримання пожежної безпеки, "неодноразово повідомляли її підлеглі про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі".
"Богданова при цьому, повністю займаючись лише здачею в оренду нових торгових площ, не вжила жодних заходів для усунення недоліків протипожежної безпеки", - додали в російському відомстві.
Уже проведено обшук у помешканні Богданової. Найближчим часом, відзначили в СК РФ, їй буде пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочину за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб.
Крім того, порушено ще одну кримінальну справу щодо пожежі в Кемерово - щодо начальника Інспекції державного будівельного нагляду Кемеровської області Танзілії Комкової, в діях якої вбачаються ознаки злочину за статтею про зловживання посадовими повноваженнями.
За версією слідства, вона не вжила заходів щодо припинення експлуатації самовільно зведеної будівлі торгово-розважального комплексу "Зимова вишня" в місті Кемерово без дозволу на будівництво. Комкова затримана за підозрою в скоєнні цього злочину. Слідство також перевірить дії Комкової на предмет корупційної складової.
Сьогодні Комковій та Богдановій буде пред'явлено обвинувачення, і слідство виступить з клопотанням про їх арешт.
Нагадаємо, 25 березня в російському Кемерово сталася пожежа в торговому центрі "Зимова вишня". За офіційною інформацією, трагедія забрала життя 64 людей, в тому числі 41 дитини. Постраждали 79 осіб.