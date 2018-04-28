Пожар в лагере "Виктория": в суд поступил обвинительный акт в отношении экс-заммэра Одессы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Одесского городского головы Зинаиды Цвиринько. Об этом во время брифинга сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, передает корреспондент УНН.
"Указанное лицо обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). По данным следствия, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и недобросовестное отношение к ним заместителем председателя горсовета привело к трагическим событиям в внешкольном учреждении "Виктория", - отметил Жученко.
Напомним, что на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении директора детского лагеря, бывшего руководителя Киевского райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области и инспектора этого райотдела ГСЧС.
Кроме того, суд по делу о пожаре в лагере "Виктория" вынес приговор воспитательнице.
Как сообщал УНН, в результате пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей.