Пожежа у таборі "Вікторія": до суду надійшов обвинувальний акт щодо екс-заступника мера Одеси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Одеського міського голови Зінаїди Цвірінько. Про це під час брифінгу повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко, передає кореспондент УНН.
"Вказана особа обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). За даними слідства, неналежне виконання своїх службових обов'язків та несумлінне ставлення до них заступником голови міськради призвело до трагічних подій у позашкільному закладі "Вікторія", - зазначив Жученко.
Нагадаємо, що на розгляді у суді перебувають обвинувальні акти стосовно директора дитячого табору, колишнього керівника Київського райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області та інспектора цього райвідділу ДСНС.
Крім того, суд у справі про пожежу у таборі "Вікторія" виніс вирок виховательці.
Як повідомляв УНН, внаслідок пожежі у таборі "Вікторія" загинули троє дітей.