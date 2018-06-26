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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 73614 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102989 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118431 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138662 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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7 марта, 19:45 • 182148 просмотра

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Пожар в лагере "Виктория": директору продлили арест

Пожар в лагере "Виктория": директору продлили арест

Киев  •  УНН

 • 9880 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 26 июня. УНН. Сегодня в Киевском районном суде Одессы продлили срок действия меры пресечения директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну, сообщает корреспондент УНН.

Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Отметим, П.Саркисяна обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный ущерб в особо крупном размере – ч.2 ст.270 УК Украины.

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Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.

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