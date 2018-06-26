Пожежа у таборі "Вікторія": директору продовжили арешт
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні у Київському районному суді м.Одеси продовжили строк дії запобіжного заходу директору дитячого табору "Вікторія" Петросу Саркісяну, повідомляє кореспондент УНН.
Прокуратура клопотала про подовження терміну утримання під вартою. Сторона захисту просила обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Суддя прийняв рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.
Зазначимо, П.Саркісяна обвинувачують у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей та майнову шкоду в особливо великому розмірі – ч.2 ст.270 КК України.
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Нагадаємо, внаслідок пожежі у дитячому таборі "Вікторія" у вересні 2017 року загинуло троє дітей.