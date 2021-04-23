Пожар в "ковидном" госпитале в Индии унес жизни 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В пригороде индийского Мумбаи в COVID-больнице произошел пожар, где погибли 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Информацию о 12 погибших в результате пожара, который произошел в отделении критической помощи больницы Виджай Валлабхи в пригороде города Мумбаи, подтвердил сотрудник пожарной службы.
В четверг Индия зафиксировала 314 835 новых случаев заражения, побив рекорд США в январе. Кислорода и коек в больницах страны не хватает.
Компания Max Healthcare, которая управляет сетью больниц на севере и западе Индии, опубликовала в пятницу призыв в Twitter об экстренном поступлении кислорода в свое медучреждение в Дели.
"SOS - поставка кислорода в Max Smart Hospital & Max Hospital Saket хватит меньше, чем на час. Ожид обещанных свежих запасов от INOX в 1:00 ночи ", - сказали в компании. Отчаянные звонки из больниц и простых людей в течение этой недели размещались в социальных сетях по всей стране.
Напомним
В Индии по меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в больнице в городе Нагпур , где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавируса
Через несколько недель в больнице индийского штата Махараштра из-за утечки кислорода погибли 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких.
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