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Пожар в "ковидном" госпитале в Индии унес жизни 12 человек

Пожар в "ковидном" госпитале в Индии унес жизни 12 человек

Киев  •  УНН

 • 16819 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В пригороде индийского Мумбаи в COVID-больнице произошел пожар, где погибли 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Информацию о 12 погибших в результате пожара, который произошел в отделении критической помощи больницы Виджай Валлабхи в пригороде города Мумбаи, подтвердил сотрудник пожарной службы.

В четверг Индия зафиксировала 314 835 новых случаев заражения, побив рекорд США в январе. Кислорода и коек в больницах страны не хватает.

Компания Max Healthcare, которая управляет сетью больниц на севере и западе Индии, опубликовала в пятницу призыв в Twitter об экстренном поступлении кислорода в свое медучреждение в Дели.

"SOS - поставка кислорода в Max Smart Hospital & Max Hospital Saket хватит меньше, чем на час. Ожид обещанных свежих запасов от INOX в 1:00 ночи ", - сказали в компании. Отчаянные звонки из больниц и простых людей в течение этой недели размещались в социальных сетях по всей стране.

Напомним

В Индии по меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в больнице в городе Нагпур , где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавируса

Через несколько недель в больнице индийского штата Махараштра из-за утечки кислорода погибли 24 пациента с COVID-19, которые были на искусственной вентиляции легких.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Индии установлено антирекорд инфицирования COVID-19 в сутки в одной стране: вспышка называют экстремальным

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