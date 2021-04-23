Пожежа у “ковідному” госпіталі в Індії забрала 12 життів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У передмісті індійського Мумбаї у COVID-лікарні сталася пожежа, де загинули 12 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Інформацію про 12 загиблих внаслідок пожежі, яка сталася у відділенні критичної допомоги лікарні Віджай Валлабх у передмісті міста Мумбаї, підтвердив співробітник пожежної служби.
У четвер Індія зафіксувала 314 835 нових випадків зараження, побивши рекорд США у січні. Кисню та ліжок у лікарнях країни не вистачає.
Компанія Max Healthcare, яка керує мережею лікарень на півночі та заході Індії, опублікувала у п’ятницю заклик до Twitter про екстрене постачання кисню у своєму медзакладі в Делі.
“SOS — постачання кисню в Max Smart Hospital & Max Hospital Saket вистачить менше, ніж на годину. Очікємо обіцяних свіжих запасів від INOX до 1 години ночі”, — сказали в компанії. Відчайдушні дзвінки з лікарень та простих людей протягом цього тижня розміщувались у соціальних мережах по всій країні.
Нагадаємо
В Індії щонайменше чотири людини загинули в результаті пожежі, що сталася в лікарні в місті Нагпур, де проходять лікування пацієнти, які заразилися коронавірусом
Через кілька тижнів у лікарні індійського штату Махараштра через витік кисню загинули 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії встановлено антирекорд інфікувань COVID-19 за добу в одній країні: спалах називають екстремальним