Пожежа у “ковідному” госпіталі в Індії забрала 12 життів

Деталі

Інформацію про 12 загиблих внаслідок пожежі, яка сталася у відділенні критичної допомоги лікарні Віджай Валлабх у передмісті міста Мумбаї, підтвердив співробітник пожежної служби.

У четвер Індія зафіксувала 314 835 нових випадків зараження, побивши рекорд США у січні. Кисню та ліжок у лікарнях країни не вистачає.

Компанія Max Healthcare, яка керує мережею лікарень на півночі та заході Індії, опублікувала у п’ятницю заклик до Twitter про екстрене постачання кисню у своєму медзакладі в Делі.

“SOS — постачання кисню в Max Smart Hospital & Max Hospital Saket вистачить менше, ніж на годину. Очікємо обіцяних свіжих запасів від INOX до 1 години ночі”, — сказали в компанії. Відчайдушні дзвінки з лікарень та простих людей протягом цього тижня розміщувались у соціальних мережах по всій країні.

Нагадаємо

В Індії щонайменше чотири людини загинули в результаті пожежі, що сталася в лікарні в місті Нагпур, де проходять лікування пацієнти, які заразилися коронавірусом

Через кілька тижнів у лікарні індійського штату Махараштра через витік кисню загинули 24 пацієнти з COVID-19, які були на штучній вентиляції легенів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Індії встановлено антирекорд інфікувань COVID-19 за добу в одній країні: спалах називають екстремальним