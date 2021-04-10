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В Індії чотири людини загинули в результаті пожежі в COVID-лікарні

В Індії чотири людини загинули в результаті пожежі в COVID-лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Індії щонайменше чотири людини загинули в результаті пожежі, що сталася в лікарні в місті Нагпур, де проходять лікування пацієнти, які заразилися коронавірусом. Про це в суботу повідомила газета Hindustan Times з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними видання, пожежа почалася в п’ятницю ввечері на першому поверсі лікарні. Дим від пожежі поширився на другий поверх, де знаходиться реанімація, в якій проходили лікування 10 пацієнтів. Персоналу лікарні вдалося врятувати тільки шість чоловік, інші чотири пацієнти загинули через асфіксію. Особи загиблих поки не встановлені.

Джерела поінформували, що 27 пацієнтів були перевезені в інші лікарні в тяжкому стані.

Відзначається, що причина пожежі ще не встановлена, проте, за попередніми даними, він міг початися через коротке замикання.

Нагадаємо

У Києві 15 березня сталась пожежа у реанімаційному відділенні COVID-лікарні.

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