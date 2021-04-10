В Индии четыре человека погибли в результате пожара в COVID-больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Индии по меньшей мере четыре человека погибли в результате пожара, произошедшего в больнице в городе Нагпур, где проходят лечение пациенты, заразившиеся коронавирусом. Об этом в субботу сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
Согласно данным издания, пожар начался в пятницу вечером на первом этаже больницы. Дым от пожара распространился на второй этаж, где находится реанимация, в которой проходили лечение 10 пациентов. Персонала больницы удалось спасти только шесть человек, остальные четыре пациента погибли из-за асфиксии. Личности погибших пока не установлены.
Источники сообщили, что 27 пациентов были перевезены в другие больницы в тяжелом состоянии.
Отмечается, что причина пожара еще не установлена, однако, по предварительным данным, он мог начаться из-за короткого замыкания.
Напомним
В Киеве 15 марта произошел пожар в реанимационном отделении COVID-больницы.