Пожар в колледже в Одессе: спасатель, который был в реанимации, уже в стабильном состоянии

“... навестила спасателя, который попал в отделение реанимации с пожара на улице Троицкой. Он уже в стабильном состоянии. Вместе с ним находится его жена”, — заявил он.

Председатель Одесской областной государственной администрации акцентировал внимание на том, что трех спасателей перевели в военный госпиталь.

“Мы поддержали инициативу волонтеров по переводу еще трех спасателей в больницу. Военные врачи едва ли не лучшей опыт в таких сложных случаях. Надеюсь, что и военные, и спасатели быстрее поправятся и мы встретимся снова”, — добавил Куцый.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Одной из погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.