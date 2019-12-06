Пожежа у коледжі в Одесі: рятувальник, який був у реанімації, вже у стабільному стані
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Рятувальник, який внаслідок пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу був у реанімації, вже у стабільному стані. Про це заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
“... провідали рятувальника, який потрапив до відділення реанімації з пожежі на вулиці Троїцькій. Він вже у стабільному стані. Разом з ним перебуває його дружина”, — заявив він.
Голова Одеської обласної державної адміністрації акцентував увагу на тому, що трьох рятувальників було переведено до військового шпиталю.
“Ми підтримали ініціативу волонтерів щодо переведення ще трьох рятувальників до шпиталю. Військові лікарі мають чи не найкращій досвід у таких складних випадках. Сподіваюся, що і військові, і рятувальникі якнайшвидше одужають і ми зустрінемося знов”, — додав Куций.
Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.
Однією із загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.