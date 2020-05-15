Пожар в колледже в Одессе: сообщено о подозрении еще двум лицам

"Так, заведующую дневного отделения экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, который до 2 декабря 2019 года занимал должность, подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса вручено извещение об изменении подозрения, и сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

"Также решаются вопросы об избрании меры пресечения заведующей дневного отделения экономики и предпринимательства колледжа и объявления в розыск и установление места нахождения бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе", - отмечается в сообщении.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар.

Известно о 16 погибших.