Пожежа у коледжі в Одесі: повідомлено про підозру ще двом особам

“Так, завідувачку денного відділення економіки та підприємництва коледжу та колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи, який до 2 грудня 2019 перебував на посаді, підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, керівнику коледжу та завідувачу господарством навчального корпусу вручено повідомлення про зміну підозри, та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 270 КК України.

"Також вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу завідувачці денного відділення економіки та підприємництва коледжу та оголошення в розшук і встановлення місця перебування колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи",- зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Відомо про 16 загиблих.