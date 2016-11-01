Пожар произошел на территории завода химических реактивов в Черкассах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На территории государственного предприятия "Черкасский государственный завод химических реактивов" произошел пожар, огнем была охвачена кровля недействующего сооружения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Черкасской области.
Так, 31 октября в 23:34 в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о пожаре на территории ГП "Черкасский государственный завод химических реактивов" на улице Чигиринской.
На месте происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачена кровля недействующего сооружения на площади 500 м.кв.
Благодаря усилиям пожарных в 00:46 пожар удалось локализовать, а в 00:52 полностью ликвидировать. К тушению привлекалось 8 единиц специальной техники и 40 человек личного состава.
Устанавливаются причины пожара и подсчитываются убытки нанесенные огнем. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Угрозы населению нет.