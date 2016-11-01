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Пожежа сталася на території заводу хімічних реактивів у Черкасах

Пожежа сталася на території заводу хімічних реактивів у Черкасах

Київ • УНН

 • 9206 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На території державного підприємства “Черкаський Державний завод хімічних реактивів” сталася пожежа, вогнем було охоплено покрівлю недіючої споруди. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Черкаській області.

Так, 31 жовтня о 23:34 до оперативно-координаційного центру Управління надійшло повідомлення про пожежу на території ДП “Черкаський Державний завод хімічних реактивів” на вулиці Чигиринській.

На місці події рятувальники втсновили, що вогнем охоплено покрівлю недіючої споруди на площі 500 м.кв.

Завдяки зусиллям вогнеборців о 00:46 пожежу вдалося локалізувати, а о 00:52 повністю ліквідувати. До гасіння залучалося 8 одиниць спеціальної техніки та 40 чоловік особового складу.

Наразі встановлюються причина пожежі та підраховуються збитки завдані вогнем. На місці події працює оперативно-слідча група. Загрози населенню немає.

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