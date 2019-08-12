Пожар произошел на рынке в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В городе Дружковка Донецкой области на территории рынка произошел пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГУ ГСЧС Украины в области.
Сообщение о пожаре на рынке спасатели получили 12 августа в 2:45.
На месте пожарные установили, что горит кровля и пластиковый потолок на втором этаже двухэтажного офисного здания на площади 70 кв. м и внутри пристроенного одноэтажного торгового сооружения на площади 200 кв. м.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар локализован в 5:30 и ликвидирован в 7:00.
Убытки от пожара устанавливаются, как и причина пожара.
Напомним, в столице произошел пожар на рынке возле метро "Дарница".