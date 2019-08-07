У столиці загорілися павільйони ринку неподалік метро "Дарниця"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У столиці на критому ринку у Дніпровському районі, неподалік станції метро “Дарниця”, сталася пожежа на площі 100 кв. м., пише УНН з посиланням на прес-службу ДСНС у місті Києві.
7 серпня, о 09:30, до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Будівельників, 40, що в Дніпровському районі столиці.
“На місце події негайно було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю до місця виклику, вогнеборці встановили, що горить покрівля над 4-ма павільйонами критого ринку площі 70 кв. м. з подальшим розповсюдженням полум’я. Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі”, — вказано у повідомленні.
Ліквідація пожежі триває. Площа пожежі досягла 100 кв.м.
Наразі, до ліквідації пожежі залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу Київського гарнізону. Інформації щодо загиблих та травмованих немає.