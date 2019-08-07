В столице загорелись павильоны рынка возле метро "Дарница"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице на крытом рынке в Днепровском районе, возле станции метро “Дарница”, произошел пожар на площади 100 кв. м., пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Киеве.
7 августа, в 09:30, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Строителей, 40, что в Днепровском районе столицы.
“На место происшествия немедленно были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию к месту вызова, пожарные установили, что горит кровля над 4-мя павильонами крытого рынка площади 70 кв. м. с последующим распространением пламени. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара”, — указано в сообщении.
Ликвидация пожара продолжаеться. Площадь пожара достигла 100 кв. м.
Сейчас к ликвидации пожара привлечено 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава Киевского гарнизона. Информации о погибших и травмированных нет.