Пожежа сталася на ринку у Донецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У місті Дружківка Донецької області на території ринку сталася пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в області.
Повідомлення про пожежу на ринку рятувальники отримали 12 серпня о 2:45.
На місці вогнеборці встановили, що горить покрівля та пластикова стеля на другому поверсі двоповерхової офісної будівлі на площі 70 кв. м та всередині прибудованої одноповерхової торговельної споруди на площі 200 кв. м.
Загиблих і постраждалих внаслідок події немає. Пожежу локалізовано о 5:30 та ліквідовано о 7:00.
Збитки від пожежі встановлюються, як і причина пожежі.
Нагадаємо, у столиці сталася пожежа на ринку неподалік метро "Дарниця".