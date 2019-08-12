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Пожежа сталася на ринку у Донецькій області

Пожежа сталася на ринку у Донецькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У місті Дружківка Донецької області на території ринку сталася пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України в області.

Повідомлення про пожежу на ринку рятувальники отримали 12 серпня о 2:45.

На місці вогнеборці встановили, що горить покрівля та пластикова стеля на другому поверсі двоповерхової офісної будівлі на площі 70 кв. м та всередині прибудованої одноповерхової торговельної споруди на площі 200 кв. м.

Загиблих і постраждалих внаслідок події немає. Пожежу локалізовано о 5:30 та ліквідовано о 7:00.

Збитки від пожежі встановлюються, як і причина пожежі. 

Нагадаємо, у столиці сталася пожежа на ринку неподалік метро "Дарниця".

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