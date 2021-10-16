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Пожар произошел на коксохимическом заводе в Авдеевке, обошлось без жертв

Пожар произошел на коксохимическом заводе в Авдеевке, обошлось без жертв

Киев  •  УНН

 • 28266 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. На территории Авдеевского коксохимического завода сегодня, 16 октября, произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Донецкой области, пишет УНН.

Цитата:

"16 октября в 9:52... поступила информация о пожаре на территории коксового цеха № 1 Авдеевского коксохимического завода, в городе Авдеевка. Для ликвидации пожара от Главного управления было направлено силы и средства по повышенному номеру вызова", - говорится в сообщении.

Детали

По прибытию на место спасатели установили, что горит конвеерная лента на территории коксового цеха № 1 на высоте 15 м, второй очаг был на высоте 40 м.

"В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 11:06, ликвидирован - в 11:23. Производственный процесс цеха временно приостановлен на время замены конвейерной ленты", - отметили в ГСЧС.

Напомним

Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате которого погибли три человека.

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