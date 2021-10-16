Пожежа сталася на коксохімічному заводі в Авдіївці, обійшлося без жертв

Цитата:

“16 жовтня о 9:52... надійшла інформація про пожежу на території коксового цеху № 1 Авдіївського коксохімічного заводу, що у місті Авдіївка. Для ліквідації пожежі від Головного управління було направлено сили та засоби за підвищеним номером виклику”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

По прибуттю на місце рятувальники встановили, що горить конвеєрна стрічка на території коксового цеху № 1 на висоті 15 м, друге вогнище було на висоті 40 м.

“Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізовано о 11:06, ліквідовано — о 11:23. Виробничий процес цеху тимчасово призупинено на час заміни конвеєрної стрічки", — відзначили у ДСНС.

Нагадаємо

Львові сталася пожежа в металевому вагончику, внаслідок якої загинуло троє осіб.