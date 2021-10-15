У Львові через пожежу у вагончику загинули троє осіб. У місті оголошено НС місцевого рівня

Цитата

“14 жовтня о 21:18 в Львів по вулиці Городоцька, 371, в металевому вагончику (кунгу), розміром 4×3 м, який розташований на відкритій території стоянки для великогабаритних автомобілів та техніки виникла пожежа. Внаслідок пожежі загинуло 3 особи (вік та стать встановлюється)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що вогнем знищено внутрішнє оздоблення металевого вагончика, речі побутового вжитку на площі 8 м2. О 21:40 пожежу було ліквідовано.

Окрім того, рішенням ГУ ДСНС у Львівській області о 07:00 15 жовтня в місті оголошено НС місцевого рівня. Причина пожежі встановлюється.