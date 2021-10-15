Во Львове из-за пожара в вагончике погибли три человека. В городе объявлено ЧП местного уровня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Во Львове произошел пожар в металлическом вагончике, в результате, которой погибло три человека. В городе ввели чрезвычайную ситуацию местного уровня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Цитата
“14 октября в 21:18 во Львове по улице Городецкая, 371, в металлическом вагончике (кунге), размером 4×3 м, который расположен на открытой территории стоянки для крупногабаритных автомобилей и техники возник пожар. В результате пожара погибли 3 человека (возраст и пол устанавливается)”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что огнем уничтожено внутреннее убранство металлического вагончика, вещи бытового потребления на площади 8 м2. В 21:40 пожар был ликвидирован.
Кроме того, решением ГУ ГСЧС во Львовской области в 07:00 15 октября в городе объявлено ЧП местного уровня. Причина пожара устанавливается.