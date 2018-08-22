Пожар вспыхнул в высотке в индийском Мумбаи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом здании в центре финансовой столицы Индии Мумбаи в среду утром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NDTV.
Местные власти сообщили, что пожарная служба получила сообщение о пожаре на двенадцатом этаже здания в 8:40 по местному времени. Из здания были видны огонь и огромные клубы дыма.
Жители оказались заблокированы на верхнем этаже высотки Crystal Tower в оживленном районе Парел, их эвакуировали с помощью крана. Сообщений о каких-либо жертвах нет. Пожар взяли под контроль.
Причина пожара пока не известна.
Напомним, в марте лесной пожар в Индии унес жизни девяти человек.