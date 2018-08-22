Пожежа спалахнула у висотці в індійському Мумбаї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Пожежа спалахнула в багатоповерховому житловому будинкуу центрі фінансової столиці Індії Мумбаї в середу вранці. Про це УНН повідомляє з посиланням на NDTV.
Місцева влада повідомила, що пожежна служба отримала повідомлення про пожежу на дванадцятому поверсі будівлі о 8:40 за місцевим часом. З будівлі було видно вогонь і величезні клуби диму.
Жителі були заблокованими на верхньому поверсі висотки Crystal Tower у жвавому районі Парел, їх евакуювали за допомогою крана. Повідомлень про які-небудь жертви немає. Пожежу взяли під контроль.
Причина пожежі поки що невідома.
Нагадаємо, у березні лісова пожежа в Індії забрала життя дев'яти людей.