Пожар на ТЭС в Счастье: спасатели не могут приступить к тушению из-за обстрелов боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Луганской области в результате обстрела ТЭС вспыхнул трансформатор. Спасатели не могут начать тушить пожар, потому что обстрелы продолжаются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Луганской области.
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"22 февраля в 12:34 в г. Счастье в результате обстрела с временно неподконтрольной территории, произошло попадание снаряда в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и переброской огня на соседний трансформатор", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщили, что на тушение пожара трансформаторов направлено 12 единиц техники, которая сейчас на подъезде к городу Счастье. Спасатели будут на месте пожара после прекращения обстрелов.
"Ситуация с пожаром в настоящее время без существенных изменений, обстрелы продолжаются, техника ГСЧС находится в готовности. По словам персонала, распространения пожара за пределы трансформаторной площадки в настоящее время нет", - отмечается в сообщении.
По состоянию на 14:30 на территории ТЭС в городе Счастье наблюдается горение 3 трансформаторов (в каждом по 40 т масла), при последующем разливе горючего масла существует угроза распространения пожара на вторую очередь (еще 3 трансформатора).
Дополнение
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