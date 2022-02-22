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Пожежа на ТЕС у Щасті: рятувальники не можуть приступити до гасіння через обстріли бойовиків

Пожежа на ТЕС у Щасті: рятувальники не можуть приступити до гасіння через обстріли бойовиків

Київ • УНН

 • 149033 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Луганській області внаслідок обстрілу ТЕС спалахнув трансформатор. Рятувальники не можуть почати гасити пожежу, тому що обстріли тривають. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Цитата

"22 лютого о 12:34 у м. Щастя внаслідок обстрілу з тимчасово непідконтрольної території, сталося влучання снаряду в трансформатор на території ТЕС з подальшим загоранням, розливом мастила та перекиданням вогню на сусідній трансформатор", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомили, що на гасіння пожежі трансформаторів скеровано 12 одиниць техніки, яка наразі на під’їзді до міста Щастя. Рятувальники будуть на місці пожежі після припинення обстрілів.

"Ситуація з пожежею на даний час без суттєвих змін, обстріли продовжуються, техніка ДСНС знаходиться в готовності. Зі слів персоналу розповсюдження пожежі за межі трансформаторної площадки на даний час немає", - зазначається в повідомленні.

Станом на 14:30 на території ТЕС у місті Щастя спостерігається горіння 3 трансформаторів (в кожному по 40 т масла), при подальшому розливі горючого масла існує загроза розповсюдження пожежі на другу чергу (ще 3 трансформатора).

Доповнення

З 9:00 російсько-окупаційні війська здійснили 14 обстрілів по населених пунктах на Донбасі.

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