Пожар на российском авианосце "Адмирал Кузнецов": число пострадавших возросло до 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Число пострадавших в результате пожара на авианесущего крейсера “Адмирал Кузнецов” увеличилось до 12. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в региональном подразделении медицины катастроф, пишет УНН.
Ранее сообщалось, что пострадали 11 человек.
“Всего в больницы доставлены 12 пострадавших, 10 из них были спасены в ходе тушения пожара. Состояние одного оценивается как тяжелое. Большинство получило отравление продуктами горения”, — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что судьба трех человек по-прежнему остается неизвестной.
В пресс-службе Северного флота в свою очередь сообщили, что пострадали 10 военнослужащих, они направлены в лечебные учреждения. “Военнослужащие с малейшими признаками отравления продуктами задымления, либо обратившиеся за медицинской помощью, направлены в лечебные учреждения. В настоящее время медицинская помощь оказана 10 военнослужащим. Угрозы их здоровью нет”, — сказали в пресс-службе.
Также уточняется, что задымление на крейсере не распространилось дальше локализованного очага. “По состоянию на 17:30 часов (16:30 по Киеву) продолжается проливка локализованного очага задымления в одном из отсеков находящегося на ремонте авианесущего крейсера „Адмирал Кузнецов“. Распространения задымления за пределы локализованного очага нет”, — сообщили на флоте.
Как отметили на флоте, возгорание ликвидируют штатные пожарные команды корабля из числа военнослужащих — они хорошо ориентируются во внутреннем корабельном пространстве.