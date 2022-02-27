Пожар на нефтебазе в Василькове: угрозы разлива горючего нет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На территорию нефтебазы в Василькове Киевской области попал вражеский боеприпас, в частности - в резервуар. Угрозы разлива горючего нет. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан, информирует УНН.
Детали
По словам Рубан, зарегистрировано попадание боеприпаса в один из резервуаров нефтебазы. Вокруг идут боевые действия, поэтому точнее оценить масштабы аварии пока трудно.
В то же время известно, что угрозы разлива горючего нет.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет. В результате чего занялась нефтебаза. Людей призывают закрывать окна.