Пожар на нефтебазе в Василькове: угрозы разлива горючего нет

Детали

По словам Рубан, зарегистрировано попадание боеприпаса в один из резервуаров нефтебазы. Вокруг идут боевые действия, поэтому точнее оценить масштабы аварии пока трудно.

В то же время известно, что угрозы разлива горючего нет.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Васильков из баллистических ракет. В результате чего занялась нефтебаза. Людей призывают закрывать окна.