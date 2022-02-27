Пожежа на нафтобазі у Василькові: загрози розливу пального немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. На територію нафтобази у Василькові Київської області влучив ворожий боєприпас, зокрема – до резервуару. Загрози розливу пального немає. Про це в ефірі одного з телеканалів розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан, інформує УНН.
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За словами Рубан, зареєстровано потрапляння боєприпасу до одного з резервуарів нафтобази. Навколо тривають бойові дії, тому точніше оцінити масштаби аварії поки що важко.
Водночас відомо, що загрози розливу пального немає.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Васильків з балістичних ракет. Внаслідок чого зайнялася нафтобаза. Людей закликають закривати вікна.