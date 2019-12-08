Пожар на фабрике в Индии: погибли по меньшей мере 43 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Из-за крупного пожара на фабрике в районе Анадж Манди на севере Дели в воскресенье утром погибли по меньшей мере 43 рабочих и около 50 пострадали. Об этом сообщает The Hindu, информирует УНН.
"По меньшей мере 43 человека погибли и около 50 ранены после большого пожара, вспыхнувшего в районе Анадж Манди в центральном районе Дели в воскресенье. Звонок о пожаре поступил в 5:22 рано утром", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в здании, где вспыхнул пожар хранились школьные сумки, бутылки и другие материалы. Здание также использовалась для размещения работников.
В полиции добавили, что владелец помещения уже задержали правоохранители. По данному факту против него открыто уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в Индии закрыли школы из-за загрязнения воздуха.