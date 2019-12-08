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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 73072 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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17:07 • 41555 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Пожар на фабрике в Индии: погибли по меньшей мере 43 человека

Пожар на фабрике в Индии: погибли по меньшей мере 43 человека

Киев  •  УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Из-за крупного пожара на фабрике в районе Анадж Манди на севере Дели в воскресенье утром погибли по меньшей мере 43 рабочих и около 50 пострадали. Об этом сообщает The Hindu, информирует УНН.

"По меньшей мере 43 человека погибли и около 50 ранены после большого пожара, вспыхнувшего в районе Анадж Манди в центральном районе Дели в воскресенье. Звонок о пожаре поступил в 5:22 рано утром", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в здании, где вспыхнул пожар хранились школьные сумки, бутылки и другие материалы. Здание также использовалась для размещения работников.

В полиции добавили, что владелец помещения уже задержали правоохранители. По данному факту против него открыто уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Индии закрыли школы из-за загрязнения воздуха.

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