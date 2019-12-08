Пожар на фабрике в Индии: погибли по меньшей мере 43 человека

"По меньшей мере 43 человека погибли и около 50 ранены после большого пожара, вспыхнувшего в районе Анадж Манди в центральном районе Дели в воскресенье. Звонок о пожаре поступил в 5:22 рано утром", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в здании, где вспыхнул пожар хранились школьные сумки, бутылки и другие материалы. Здание также использовалась для размещения работников.

В полиции добавили, что владелец помещения уже задержали правоохранители. По данному факту против него открыто уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Индии закрыли школы из-за загрязнения воздуха.