Пожежа на фабриці в Індії: загинули щонайменше 43 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Через велику пожежу на фабриці в районі Анадж Манді на півночі Делі в неділю вранці загинули щонайменше 43 робітників та близько 50 постраждали. Про це повідомляє The Hindu, інформує УНН.
"Щонайменше 43 людини загинули та близько 50 поранені після великої пожежі, що спалахнула в районі Анадж Манді в центральному районі Делі у неділю. Дзвінок про пожежу надійшов о 5:22 вранці", - йдеться у повідомленні.
За даними поліції, у будівлі, де спалахнула пожежа зберігалися шкільні сумки, пляшки та інші матеріали. Будівля також використовувалася для розміщення працівників.
У поліції додали, що власника приміщення уже затримали правоохоронці. За даним фактом проти нього відкрито кримінальну справу.
Як повідомлялося раніше, у Індії закрили школи через забруднення повітря.